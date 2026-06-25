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KONYA Haberleri

Konya’nın en uzak noktasında yapılıyor! Rekor seviyede gerçekleşti

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Konya’nın en uzak noktasında yapılıyor! Rekor seviyede gerçekleşti
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akörenkışla Topraklık Yaylası ile Sürüç Acıkuyu Yaylası’nda devam eden parke yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi, merkez mahallelerin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Akörenkışla Topraklık Yaylası ile Sürüç Acıkuyu Yaylası'nda yürütülen parke yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yayla yolları daha konforlu ve güvenli hale getirilirken, ilçenin farklı noktalarında altyapı, asfalt, yol yapım, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akörenkışla Topraklık Yaylası ile Sürüç Acıkuyu Yaylası'nda devam eden parke çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

KILCA: KARATAY'IN HER NOKTASINA EŞİT HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın merkezinden en uzak yaylalarına kadar hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Karatay genelinde son yıllarda rekor seviyede parke yol yapımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, merkez mahallelerde olduğu gibi merkeze uzak mahalleler ve yaylalarda da yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Mahalle bağlantı yollarının güçlendirilmesinin yanı sıra mahalle ve yaylaların iç yollarında da parke çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Kılca, ilçenin her noktasında ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Yaylalarda, mahallelerde ve merkeze uzak bölgelerde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını tamamlayıncaya kadar çalışmaların süreceğini kaydeden Hasan Kılca, Büyükburnak Mahallesi'ne bağlı Küçükburnak Yaylası'ndaki çalışmaların tamamlandığını, Obruk Mahallesi Harmançukuru Yaylası'nda yürütülen çalışmaların ise devam ettiğini belirtti.

Kılca, söz konusu bölgelerdeki çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, bu yıl içerisinde Obruk bölgesi başta olmak üzere birçok merkeze uzak mahallede önemli yatırımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Kılca, gerçekleştirilen hizmetlerin Karatay ve Konya için hayırlı olmasını temenni etti.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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