Konya’da 2 gün sürecek dev şenlik! ÜCRETSİZ

Meram Belediyesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocukların karne sevincini doyasıya yaşayabilmeleri için dopdolu bir ‘Karne Şenliği’ düzenliyor. 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik kapsamında 80 Binde Devr-i Alem Parkı, iki gün boyunca çocukların neşesi ve eğlencesiyle şenlenecek. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm çocukları ve ailelerini Karne Şenliği’ne davet etti.

Meram Belediyesi tarafından organize edilen Karne Şenliği ile çocuklar, yaz tatiline unutulmaz bir başlangıç yapacak. 27 ve 28 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde 80 Binde Devr-i Alem Parkı, birbirinden renkli programlar ve eğlenceli aktivitelerle büyük bir şenlik alanına dönüşecek.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE VE SÜRPRİZLERE DOYACAK

Her iki gün de saat 13.00'da başlayacak Karne Şenliği kapsamında çocuklar, gün boyunca eğlencenin, kültürün, sanatın ve oyunların keyfini çıkaracak. Meram Belediyesi, minikler ve aileleri için her yaş grubuna hitap eden zengin bir program hazırladı.

Rafadan Tayfa Sahne Gösterisi ve konseri, İllüzyon Gösterisi, Akrobasi Show, Tahta Bacak, Halk Oyunları Gösterileri, Şarkılar ile Maskot Dans, Müzik Dinletileri ve konserler, sürpriz yarışmaların yanı sıra Ahşap Akıl Oyunları, Şişme Oyun Alanları, Atölyeler, Sportif Faaliyetler ve Hareketli Oyun Parkurları çocukları bekliyor. Etkinlik alanında kurulacak atölyeler ve oyun sahaları sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de el becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Aileler de parkın eşsiz atmosferinde çocuklarıyla birlikte keyifli ve unutulmaz anlar yaşayacak. Ayrıca, 80 Binde Devr-i Alem Parkı da şenlik boyunca ücretsiz olacak.

BAŞKAN KAVUŞ: "ÇOCUKLARIMIZIN KARNE SEVİNCİNE ORTAK OLUYORUZ”

Karne Şenliği'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri gayretin ödüllendirilmesi gerektiğini belirterek şu görüşlere yer verdi; "Çocuklarımız uzun ve yoğun bir eğitim dönemini geride bırakarak yaz tatiline adım atıyor. Biz de Meram Belediyesi olarak onların bu sevincine ortak olmak, karne heyecanlarını unutulmaz anılarla taçlandırmak istedik. 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda düzenleyeceğimiz Karne Şenliği ile çocuklarımız hem eğlenecek hem de aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecek. Birbirinden renkli etkinlikler, gösteriler, oyunlar ve sürprizlerle dolu bu büyük buluşmaya tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini davet ediyorum. Gelin, karne sevincini ve yaz tatilinin heyecanını hep birlikte paylaşalım.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu