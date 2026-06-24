Konya’daki apartman dairesinde korkutan yangın! 1 kişi mahsur kaldı

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Gözde Caddesi üzerindeki bir sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, sitenin 2. katında meydana geldi.
MAHSUR KALAN 1 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI
Yangın sırasında daire içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başarırken, içeride mahsur kalan 1 kişi ise olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlara gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, yangının kesin çıkış sebebini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.
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