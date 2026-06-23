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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 23 Haziran 2026 Salı günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

AHMET ALTIOK
 

MUĞLA
05-11-1957

TEKKE MEZARLIĞI

LATİF UYSAL
 

ÖZYURT
20-02-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

ŞERİFE BAYKAL
 

BAŞKÖY
11-07-1929

ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI

CEMİL AY
 

KARAPINAR
06-04-1977

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

NURAN SUCU
 

SARAY
25-08-1977

YAZIR MEZARLIĞI

ZAHİDE UYSAL
 

KALINAĞIL
15-01-1943

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET BÜYÜKGİDİŞ
 

KONYA
20-11-1976

ARAPLAR MEZARLIĞI

YUSUF HAC HALİL
 

HALEP
01-01-1967

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

AYŞE HANÇERLİ
 

AKSARAY
01-01-1938

ARAPLAR MEZARLIĞI

ALİ GÜVERCİN
 

HADİM
01-07-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ MUSTAFA YILMAZ
 

SORKUN
02-09-1971

YAZIR MEZARLIĞI

HANIM ÇİPLİ
 

KONYA
15-09-1969

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

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