Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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AHMET ALTIOK
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MUĞLA
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TEKKE MEZARLIĞI
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LATİF UYSAL
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ÖZYURT
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ŞERİFE BAYKAL
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BAŞKÖY
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ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
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CEMİL AY
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KARAPINAR
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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NURAN SUCU
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SARAY
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YAZIR MEZARLIĞI
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ZAHİDE UYSAL
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KALINAĞIL
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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MEHMET BÜYÜKGİDİŞ
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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YUSUF HAC HALİL
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HALEP
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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AYŞE HANÇERLİ
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AKSARAY
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ALİ GÜVERCİN
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HADİM
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ALİ MUSTAFA YILMAZ
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SORKUN
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YAZIR MEZARLIĞI
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HANIM ÇİPLİ
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI