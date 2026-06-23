GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,472 TL
EURO
52,980 TL
STERLİN
61,529 TL
GRAM
6.227 TL
ÇEYREK
10.284 TL
YARIM
20.474 TL
CUMHURİYET
40.774 TL
KONYA Haberleri

Konya’da tren gürültüsünü azaltacak uygulama! KONYARAY’da çalışmalar başladı

Konya’da tren gürültüsünü azaltacak uygulama! KONYARAY’da çalışmalar başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşası süren 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı Projesi’nde tren kaynaklı gürültüyü önlemek amacıyla hattın kenarları ses bariyerleriyle kapatılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hattın kenarlarını geri dönüşüm alüminyum malzemeden üretilen akrilik ses bariyerleri ile kapatıyoruz. Bu sayede demiryolundan oluşan gürültünün dışarı yayılmasını engelleyerek ses yalıtımı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı Projesi çevre hassasiyetiyle inşa ediliyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya toplu ulaşım tarihinin en önemli yatırımlarından birisi olacak, Meram Gar'dan başlayıp Lojistik Merkezi'ne ve oradan Pınarbaşı'na kadar gidecek 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı ilk etabında çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

İmalat çalışmaları yüzde 80 seviyesini aşan projenin aynı zamanda çevreye duyarlı bir şekilde inşa edildiğini de kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti:

"Motorlu ve elektrikli trenlerle ilgili temel gürültü bileşenleri; motor gürültüsü, aerodinamik gürültü, ray ve teker sürtünmesinden kaynaklanan gürültülerdir. Bu kapsamda banliyö hattımızda devam eden çalışmalar kapsamında tren kaynaklı gürültüleri önlemek amacı ile hattın kenarlarını geri dönüşüm alüminyum malzemeden üretilen akrilik ses bariyerleri ile kapatıyoruz. Bu sayede demiryolundan oluşan gürültünün dışarı yayılmasını engelleyerek ses yalıtımı sağlamayı hedefliyoruz. 4 kilometre uzunluğunda yapılacak ses bariyerlerinin şu an için 3 kilometrelik bölümünü tamamladık ve montaj işlemlerine devam ediyoruz. Amacımız toplu ulaşımda şehrimizi en iyi noktaya getirirken bir taraftan da vatandaşlarımızı en az rahatsız etmek” dedi.

KONYARAY Banliyö Hattı'nı 2027 yılında işletmeye açmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER