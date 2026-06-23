Konya’da üreticilere çağrı yapıldı! Tek tek kontrol edildi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir'de yürütülen saha çalışmaları kapsamında hububat tarlaları ile meyve ve sebze bahçelerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildiğini duyurdu. İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, ürün sağlığı ve verimliliğinin korunmasına yönelik incelemeler yapıldı.

HUBUBAT TARLALARINDA SÜNE NİMF SURVEYİ YAPILDI

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hububat ekili alanlarda Süne Nimf Surveyi çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerle zararlı yoğunluğu tespit edilerek olası risklere karşı gerekli değerlendirmelerde bulunuldu.

MEYVE VE SEBZE BAHÇELERİNDE KONTROLLER SÜRÜYOR

Saha çalışmalarında meyve ve sebze bahçelerinde feromon tuzak kontrolleri, hastalık ve zararlı takibi ile bitki gelişim kontrolleri yapıldı. Ekipler, ürünlerin sağlıklı gelişimini sağlamak ve kaliteyi artırmak amacıyla üreticilere teknik bilgiler aktardı.

ÜRETİCİLERE TEKNİK DESTEK ÇAĞRISI

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, tarımsal üretimde oluşabilecek risklere karşı erken müdahalenin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Düzenli saha kontrollerinin devam ettiği belirtilirken, üreticilerin karşılaştıkları her türlü sorunda Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden teknik destek alabilecekleri ifade edildi. Açıklamada ayrıca tüm üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.

(Ali Asım Erdem)