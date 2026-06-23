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KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir Cibutili itfaiyecilere ileri seviye itfaiye eğitimi verdi

Konya Büyükşehir Cibutili itfaiyecilere ileri seviye itfaiye eğitimi verdi
Konya Büyükşehir Belediyesi, TİKA koordinasyonunda Afrika ülkesi Cibuti’de itfaiye teşkilatı personeline yönelik “Uluslararası İleri Seviye İtfaiye Eğitim Programı” düzenledi. Bir hafta süren eğitimlerde; yangınla mücadele, olay yeri yönetimi, itfaiyeci güvenliği, kapalı alan yangınlarına müdahale, teknik kurtarma ve trafik kazalarına müdahale konuları teorik ve uygulamalı olarak işlendi.

Uluslararası eğitim faaliyetleriyle dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yurt dışında bilgi ve deneyimini paylaşarak afetlere karşı daha güçlü ve dirençli toplumların oluşturulmasına destek vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Cibuti İtfaiye Teşkilatı personeline yönelik "Uluslararası İleri Seviye İtfaiye Eğitim Programı” düzenledi.

Cibuti İtfaiye Teşkilatı bünyesinde görev yapan personellerin katıldığı ve bir hafta süren eğitimlerde; yangınla mücadele, olay yeri yönetimi, itfaiyeci güvenliği, kapalı alan yangınlarına müdahale, teknik kurtarma ve trafik kazalarına müdahale konuları teorik ve uygulamalı olarak işlendi.

Alanında uzman Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eğitmenleri tarafından yürütülen program kapsamında katılımcılara; olay komuta sistemi, risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, hava yönetimi, yangın yerindeki tehlikeler, duman davranışı, havalandırma teknikleri, araç stabilizasyonu, kazazedeye güvenli erişim ve kurtarma ekipmanlarının kullanımı konularında eğitim verildi.

Eğitimlerin uygulamalı bölümünde ise "Yangına Müdahale” ve "Trafik Kazalarında Müdahale ve Kurtarma” başlıklarında iki ayrı senaryo üzerinden tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatlarda kursiyerler; olay yeri güvenliği, ekip koordinasyonu, yangına müdahale, teknik kurtarma, araç sabitleme ve kazazede yönetimi konularında eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri sahada uygulama imkânı buldu.

Program kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçiliği ile TİKA Cibuti Koordinatörlüğünü de ziyaret etti. Ziyaretlerde yürütülen eğitim programı hakkında bilgi verilerek Türkiye ile Cibuti arasında afet yönetimi, itfaiyecilik ve mesleki kapasite geliştirme alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Eğitimlerin gerçekleştirildiği itfaiye istasyonunda yapılan teknik incelemelerde ise Cibuti İtfaiye Teşkilatının fiziki imkânları, araç ve ekipman kapasitesi, eğitim altyapısı ve operasyonel çalışma alanları yerinde incelendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TİKA iş birliğinde gerçekleştirilen programla, Cibuti İtfaiye Teşkilatı personelinin yangınla mücadele, olay yeri yönetimi, teknik kurtarma ve trafik kazalarına müdahale alanlarındaki mesleki kapasitesinin artırılmasına katkı sağlandı. 

Eğitim programı, Türkiye'nin itfaiyecilik alanındaki bilgi ve saha tecrübesinin dost ve kardeş ülke Cibuti ile paylaşılması açısından önemli bir çalışma oldu.
 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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