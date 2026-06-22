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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Haziran 2026 Pazartesi günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MUAMMER YASAGAN

 

KONYA
18-09-1956

YEDİLER MEZARLIĞI

ÖZNUR ALTUNTAŞ

 

MERAM
11-01-1989

ÜÇLER MEZARLIĞI

SEYİT GÖKMEN

 

KONYA
23-11-1954

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HÜSAMETTİN ÖZÇATAL

 

KONYA
11-07-1955

YEDİLER MEZARLIĞI

İSMAİL BAHA MARTI

 

KONYA
06-03-1948

HACIFETTAH MEZARLIĞI

CELALETTİN TOSUN

 

KONYA
07-07-1970

MUSALLA MEZARLIĞI

HİMMET ATEŞ

 

ÜÇHÜYÜK
10-03-1957

YAZIR MEZARLIĞI

BEKİR METİN

 

A.ÇİĞİL
14-03-1950

BEDİR MEZARLIĞI

MEHMET OLGUN

 

GÖRMEL
05-05-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BAKİ BALCI

 

ÇETMİ
15-03-1932

SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI

FATMANA KESKİN

 

MEYDANLI
01-07-1936

MUSALLA MEZARLIĞI

İSMAİL KARAGÖZ

 

GÖÇÜ
24-06-1943

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

 

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