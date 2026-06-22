Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MUAMMER YASAGAN
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KONYA
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YEDİLER MEZARLIĞI
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ÖZNUR ALTUNTAŞ
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MERAM
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SEYİT GÖKMEN
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HÜSAMETTİN ÖZÇATAL
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KONYA
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YEDİLER MEZARLIĞI
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İSMAİL BAHA MARTI
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KONYA
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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CELALETTİN TOSUN
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HİMMET ATEŞ
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ÜÇHÜYÜK
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YAZIR MEZARLIĞI
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BEKİR METİN
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A.ÇİĞİL
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BEDİR MEZARLIĞI
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MEHMET OLGUN
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GÖRMEL
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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BAKİ BALCI
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ÇETMİ
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SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI
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FATMANA KESKİN
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MEYDANLI
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MUSALLA MEZARLIĞI
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İSMAİL KARAGÖZ
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GÖÇÜ
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI