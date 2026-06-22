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KONYA Haberleri

Konyalı Eski Bakanın Acı Günü

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Konyalı Eski Bakanın Acı Günü

Bir önceki dönem İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Ali Yerlikaya'nın halası Fatma Keskin hayatını kaybetti.

Toprağa verildi

90 yaşında vefat eden Fatma Keskin'in cenazesi, Mürşit Pınar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Keskin'in vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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