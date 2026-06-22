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KONYA Haberleri

Avrupa bisiklet başkenti Konya’da Granfondo heyecanı

Avrupa bisiklet başkenti Konya’da Granfondo heyecanı
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da, 28 Haziran Pazar günü Granfondo Yol Bisiklet Yarışı heyecanı yaşanacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın son yıllarda ulusal ve uluslararası birçok bisiklet organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptığını belirterek, “Şehrimizde ilk kez düzenleyeceğimiz yarışta yurt içinden ve yurt dışından amatör ve profesyonel sporcuları Konya’nın misafirperverliğine yakışır şekilde misafir edeceğiz. Şimdiden tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına yakışır organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya'nın, bisiklet alanında örnek projeler ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak adından söz ettirdiğini söyledi.

Konya'da ilk kez düzenleyecekleri Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın da bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya, sahip olduğu güçlü bisiklet altyapısı, 680 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağı, uluslararası standartlardaki spor tesisleri ve bisiklet dostu şehir anlayışıyla dünyanın sayılı bisiklet şehirleri arasında yer alıyor. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı, şehrimizin bu alandaki kararlılığının ve birikiminin önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Konya'nın son yıllarda ulusal ve uluslararası birçok bisiklet organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Altay, "28 Haziran Pazar günü gerçekleştireceğimiz Granfondo yarışı da bisiklet turizmi açısından şehrimize önemli kazanımlar sağlayacak. Bu tür organizasyonlar şehrimizin tanıtımına katkı sunarken aynı zamanda ekonomimize ve turizm potansiyelimize de değer katıyor. Şehrimizde ilk kez düzenleyeceğimiz yarışta yurt içinden ve yurt dışından amatör ve profesyonel sporcuları Konya'nın misafirperverliğine yakışır şekilde misafir edeceğiz. Ben şimdiden tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

SPORCULAR KISA VE UZUN OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI PARKURDA YARIŞACAK

28 Haziran Pazar günü saat 08.00'da Meram Bağları'ndan startı verilecek Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nda sporcular, kısa ve uzun olmak üzere iki farklı parkurda pedal çevirerek Konya'nın eşsiz coğrafyasını keşfetme fırsatı bulacak. 

Yarış, 62,61 kilometre uzunluğunda ve 439 metre tırmanış içeren kısa parkur ile 94,9 kilometre uzunluğunda ve 1.337 metre tırmanış içeren uzun parkur olmak üzere iki farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda sporcuyu bir araya getirecek organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde Konya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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