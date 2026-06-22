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Başörtülülere hakaret eden kişi hakkında tutuklama talebi

Başörtülülere hakaret eden kişi hakkında tutuklama talebi
Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama“ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Hatice Öncel, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda şüpheli Öncel'in başörtülülere yönelik ayrımcı ifadeleri sebebiyle resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Öncel, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İncelemeler neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen Hatice Öncel hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."

Kaynak: AA

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