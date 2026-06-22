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Husumetli olduğu amcasını ayağından vurdu

Husumetli olduğu amcasını ayağından vurdu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde A.Ö. (21), husumetli olduğu ve tartıştığı amcası A.Ö.’yü (43) ayağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Yeniorman Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan A.Ö. (21) ile amcası A.Ö. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile A.Ö., yanındaki tabancayla amcasına ateş etti. Ayağından yaralanan A.Ö., kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma A.Ö.'yü gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de akaryakıt istasyonunda çalışma yaptı. Diğer yandan hastanede tedavi gören A.Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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