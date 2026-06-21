Başörtülü kadınları hedef alan paylaşıma soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “kapalılar imha edilsin” ifadelerini kullandığı belirtilen H. Ö. soruşturma başlatıldığını ve şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyunda tepki çeken paylaşım üzerine harekete geçti.
Başsavcılıktan yapılan çıklamada, H. Ö. isimli şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şüphelinin yakalanması amacıyla gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.
"Nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü eylemle mücadelemizi sürdüreceğiz"
Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.
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