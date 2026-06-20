GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,519 TL
EURO
53,333 TL
STERLİN
61,675 TL
GRAM
6.312 TL
ÇEYREK
10.418 TL
YARIM
20.685 TL
CUMHURİYET
41.200 TL
GÜNCEL Haberleri

Sinan Burhan: Çok konuşulan fotoğrafın aktörleri ile konuştum

- Güncelleme Tarihi:

Sinan Burhan: Çok konuşulan fotoğrafın aktörleri ile konuştum
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, D-8 toplantısında çekilen fotoğrafla ilgili Sinan Burhan’ın sorusunu yanıtlarken, Türkiye’nin iktidar ve muhalefet arasında sıkışıp kalmaması için yeni bir siyasi hatta ihtiyaç duyduğunu söyledi.

SP Genel Başkanı Arıkan, oluşturmak istedikleri yaklaşımda önceliğin "cumhurbaşkanlığını kimin kazanacağı” değil, "Türkiye'nin nasıl kazanacağı” olduğunu vurguladı. Parti çıkarlarının ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışın geride bırakılması gerektiğini belirten Arıkan, merkez siyasetin güçlendirilmesini savunduklarını ifade etti.   

"Aday benim Gül'ü desteklemeyiz "  

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'da D-8 Zirvesi kapsamında çekilen ve çeşitli siyasi isimlerin yer aldığı fotoğrafa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, sağ partilerin ve muhafazakâr siyasi geleneklerden gelen partilerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, bu tür temasları olumlu karşıladıklarını ifade etti. Ancak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir tutum sergileyen Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül'ü desteklememiz söz konusu değildir. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş'ı da destekleriz” dedi.                                                                       

Sinan Burhan: Ali Babacan'ın yakın çevresiyle konuştum şunları söyledi:

"2024 yılındaki Büyük Kongremizde duruşumuzu ilan ettik. Vatandaşlarımızı iktidar ve ana muhalefet arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakmak istemiyoruz. Yeni bir alternatif inşası için çalışıyoruz.

"Ülkeyi yönetme konusunda iktidardan da ana muhalefetten de daha hazırlıklıyız. Türkiye'yi onlardan çok daha iyi yöneteceğimizi biliyoruz, kendimize güveniyoruz.”

"Zamanı geldiğinde, seçim takvimi yaklaştığında; ittifak, ortak liste, ortak aday gibi konular konuşulur, netleştirilir. Her şeyin vakti, saati var.” 

Ahmet Davutoğlu ile Sinan Burhan arasında gerçekleşen bir diğer görüşme ve Davutoğlu'nun D-8 etkinliğindeki fotoğrafı kamuoyunda dikkat çekmiş, bazı çevrelerde heyecan yaratmıştır. Bu durum, Türkiye'de milliyetçi ve muhafazakâr kesimlerin bir araya gelerek yeni bir sayfa açması gerektiği yönündeki beklentileri güçlendirmiştir. Ancak görüşmede cumhurbaşkanlığı adaylığı veya bu konuda herhangi bir siyasi pazarlık ya da değerlendirme yapılmamıştır. Görüşme daha çok Türkiye'nin siyasi geleceği, toplumsal birliktelik ve ortak hareket etme imkanları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Kaynak: Millet Haber Ajansı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER