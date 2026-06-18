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Doğa koruma görevlisi kırsal alanda ölü olarak bulundu

Doğa koruma görevlisi kırsal alanda ölü olarak bulundu
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde doğa koruma görevlisi olarak çalışan bir kişi, merkeze bağlı Çıralı köyü kırsalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, izinli olduğu bu sabah Aziz Abdal Dağı'na çıkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde doğa koruma görevlisi olarak çalışan Murat Özel'den bir süre haber alınamadı. Kendisine ulaşılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Özel, dağlık alanda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Evli ve iki çocuk babası Murat Özel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, Özel'in vefatı ailesi, mesai arkadaşları ve halk arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA

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