İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin genel müdür yardımcısı Erhan Karaal'ın, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden dün kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtiliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
" 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”
Kaynak: Haber Merkezi