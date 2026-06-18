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KONYA Haberleri

Konya’da otelde silahlı saldırı!

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Konya’da otelde silahlı saldırı!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir otelde silahlı saldırı yaşandı.

Olayda 1 kişi yaralanırken, otelde de maddi zarar meydana geldi.

Yaralan kişinin bacağından vurulduğu,  özel bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Şüphelinin suç aletini bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Otomobille kaçan şüphelinin şehir dışına çıkma ihtimaline karşı güzergahlarda önlem alındı.  

Detaylar geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi

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