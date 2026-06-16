Konya’da dakikalarca süren kavga! 9 kişi 3 kişiye saldırdı

İddiaya göre, ilçede esnaflık yapan 32 yaşındaki Musa Köroğlu iş yerinde çalıştırmak üzere Afganistan uyruklu iki kişiyi işe aldı. Musa Köroğlu'nun bu kararı nedeniyle başka bir iş insanıyla arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.
9 KİŞİLİK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI
İddialara göre, söz konusu kişi Musa Köroğlu'nu iş yerine çağırdı. Burada yaklaşık 10 kişilik bir grubun, Musa Köroğlu ile birlikte bulunan iki Afganistan uyruklu çalışana saldırdığı ileri sürüldü. Yaşanan arbede sırasında taraflar darbedilirken, olay iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İŞTE O ANLAR;
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Saldırıda yaralanan Afganistan uyruklu kişilerden birinin gözünden ciddi şekilde yaralandığı ve görme kaybı yaşadığı iddia edildi.
Musa Köroğlu ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞ GÖZÜNE DARBE ALDI
Tedavisi devam eden Musa Köroğlu, saldırı sırasında sağ gözüne darbe aldığını, kulak arkasına şişeyle vurulduğunu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar oluştuğunu öne sürdü.
Öte yandan Musa Köroğlu ve yakınları, olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını iddia etti. Aile ayrıca, olay sonrasında telefonlarına tehdit içerikli mesajlar gelmeye devam ettiğini öne sürerek yetkililerden koruma ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
Olayla ilgili soruşturma başlattıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
(Bekir Turan)