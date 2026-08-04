Başkan Kılca’dan Karatay’a yeni proje müjdeleri!

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ağustos ayı meclis toplantısında ilçede devam eden yatırımları değerlendirirken, ulaşım, kentsel dönüşüm, sağlık ve yeni konut projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Karatay Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyelerine hitap eden Başkan Hasan Kılca, belediyenin devam eden yatırımları ile planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

İlçe genelinde ulaşım yatırımlarından sosyal belediyecilik hizmetlerine, kentsel dönüşüm projelerinden yeni yaşam alanlarına kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Kılca, Karatay'ın her noktasında vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

63 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Konuşmasında ulaşım yatırımlarına geniş yer ayıran Başkan Hasan Kılca, çevre yolu servis yolları, Kanal Caddesi, Küçük Kumköprü Caddesi, Hasan Hüseyin Varol Caddesi, Sedirler Caddesi ve birçok ana arterde yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Merkez mahallelerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Kılca, Hayıroğlu, Küçükköy, Kızören, Burunkuyu, Yarma, Göçü ve Üçkuyu başta olmak üzere birçok bölgede yol yatırımlarının tamamlandığını belirterek, "2026 yılında toplam 63 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Köylerimizde ve yaylalarımızda da parke ve yol çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Bu dönem sonunda Karatay'ın merkeze uzak mahallelerinde yol ve parke anlamındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

SAĞLIK VE SOSYAL YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Başkan Hasan Kılca, Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmet vermeye devam ettiğini hatırlatarak, İstiklal Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapımı tamamlanan yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Karatay Halk Ekmek Fabrikası'nın tam buğday ve glutensiz ekmek üretimiyle önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirten Kılca, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla hizmete açılan Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kılca, merkezin engelli bireyler ve aileleri için önemli bir hizmet noktası haline geldiğini ifade etti.

SPOR YATIRIMLARINDA HEDEF YIL SONU

Karatay Spor Merkezi inşaatında çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Başkan Kılca, yeniden ihale edilen projede yapım sürecinin hız kazandığını belirterek tesisi yıl sonuna doğru hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. İlçe genelinde yeni halı saha yatırımlarının da devam ettiğini ifade eden Kılca, bu yıl 12 farklı noktada spor sahası çalışmasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

YENİ TOPLU KONUT PROJESİ TANITILACAK

Başkan Hasan Kılca, toplantıda yeni toplu konut projesine ilişkin de bilgi verdi. Başkan Kılca, Selim Sultan Mahallesi'nde yaklaşık 32.000 m²'lik alanda hayata geçirilecek Toplu Konut projesini kısa süre içerisinde kamuoyuna tanıtacaklarını açıkladı.

350 daire ve 10 dükkândan oluşacak kooperatif projesi için üyelik ve ön başvuruların başlayacağını belirten Kılca, projenin bölgede yeni bir yapılaşma modeline öncülük edeceğini söyledi.

TÜRBE ARKASINDA DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Hasan Kılca, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında tamamlanan Karatay Arastası'nın çevrede devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılacağını belirtti. İş yerlerinin de bölgedeki inşaatların tamamlanmasının ardından kiraya verileceğini ifade etti.

Projede yer alan tescilli yapılardan birinin Karatay Gastronomi Müzesi olarak hizmet vereceğini hatırlatan Kılca, proje için Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan destek sağlandığını belirtti. Müzenin, Konya'nın unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün yaşatılacağı ve ziyaretçilerin deneyimleyebileceği önemli bir merkez olacağını ifade etti.

8 BİN MERTEKARELİK ALANA YENİ OTOPARK

Başkan Hasan Kılca, ilçe merkezindeki otopark ihtiyacını karşılayacak Aziziye Caddesi'nde yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda planlanan otopark projesinde kamulaştırma çalışmalarında önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

Kalan işlemlerin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağını ifade eden Kılca, projenin bölgenin önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağını söyledi.

PARKLAR VE SOSYAL YAŞAM ALANLARINA YATIRIM SÜRÜYOR

İşgalaman Parkı'nın ikinci etabı, Ahmet Çalık Parkı'nın son etabı ile Akabe Babadostu Sokak Parkı'nda çalışmaların sürdüğünü belirten Kılca, yeni yeşil alanların yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Yaz spor okulları, RoboFest Robot Yarışması, bisiklet yarışları, park sinemaları, Tabiat Mektebi yaz okulu, Gençlik Meclisi faaliyetleri ve "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programlarının yoğun katılımla sürdüğünü belirten Kılca, çocuklar ve gençler için eğitim, spor ve kültür yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

"VATANDAŞIMIZIN EMANETİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ”

Konuşmasının sonunda belediye hizmetlerinin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Hasan Kılca, vatandaşların emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, Karatay'a kalıcı eserler kazandırmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Hasan Kılca'nın konuşmasının ardından Karatay Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu