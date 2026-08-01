Market vahşetindeki caninin ifadesi ortaya çıktı!

Mersin’de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin ifadesinde, “Sadece 1-2 sille vurdum, ben vurdukça o yere düştü, öldürme amacım yoktu, çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım“ dediği öğrenildi.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, marketteki çocuklar çıkmaya hazırlanırken içeri şüpheli bir şahıs girdi. Şüpheli M.E. o sırada çocuklardan 11 yaşındaki Mehmet Ali D.'yi saklandığı rafların orada sıkıştırıp tokat ve yumruklarla darp ederek yerden yere vurdu.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli bölgeden ayrılırken çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polisin çalışması sonucu şüpheli M.E. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. İfade sonrasında şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla savcılık ve mahkemeye çıkartılan M.E., Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Güldükleri için böyle bir şey yaptım"

Tutuklanan sanığın ifadesi de ortay çıktı. Sanık M.E.'nin ifadesinde, "Ben bahsi geçen çocuğa sadece 1-2 sille vurdum, videolardaki şahıs benim, ben vurdukça o yere düştü, öldürme amacım yoktu, çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım, bana güldüklerini düşündüm, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA