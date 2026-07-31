Komşular arasında kavga kanlı bitti: 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşular arasında çıkan kavgada emekli bir polis silahla 3 kişiyi yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Belkoop mevkiinde bulunan bir apartmanın bahçesinde, emekli polis M.K. ile aralarında husumet bulunan komşuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., evine giderek tabancasını aldı. Yeniden olay yerine gelen M.K., tartıştığı A.K., eşi İ.K. ve çocukları C.K.'ye ateş açtı. Olayda mermilerin isabet ettiği A.K., C.K. ve İ.K. yaralandı.
Tartışma ihbarı alarak olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K.'nın ateş ettiğini görünce kavgayı sonlandırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından M.K. tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”