Gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki çocuk, yapılan arama çalışmalarının ardından hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, R.K.(39), 30 Temmuz günü saat 19.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak oğlu Miraç Kazan'ın (4) evlerinin önünde oynarken kaybolduğunu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Özel Harekât (JÖH), istihbarat ve komando ekipleri de katıldı.
Ekipler, gece görüş özellikli teknik ekipmanların da kullanıldığı kapsamlı bir arama çalışması yürüttü.
Cenazesi morga kaldırıldı
Yapılan aramalar sonucunda küçük Miraç'ın cansız bedeni, hayvan damının yanındaki gübre kuyusunda bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Miraç Kazan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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