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KONYA Haberleri

Görüntüler Konya’dan! Ekipler zamanla yarıştı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Görüntüler Konya’dan! Ekipler zamanla yarıştı

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

YANGIN BOŞ ARAZİDE BAŞLADI

Yangın, Karapınar ilçesine bağlı İpekçi Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yoğun çalışma sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, boş arazideki otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

(Meltem Aslan)

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