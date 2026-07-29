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KONYA Haberleri

Konya’da hırsızların hesabı tutmadı! Çaldıkları araç yolda kaldı

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da hırsızların hesabı tutmadı! Çaldıkları araç yolda kaldı
Konya’nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde çalınan kamyonet, hırsızların yakıtının bitmesi üzerine Seydişehir yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Araç sahibi ise kamyonetinin çalındığını, kendisini arayan jandarma ekiplerinden öğrendi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Karapınar ilçesi Sandıklı Mahallesi Pınar Yapı Kooperatifleri mevkisinde meydana geldi. Evinin önüne park edilen kamyonet, üzerinde unutulan kontak anahtarı nedeniyle kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

PTS kameralarına yakalandı

Çalınan kamyonet, saat 23.20 sıralarında Karapınar Apak Kavşağı'ndaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç sahibine ulaşarak kamyonetin Seydişehir'e yaklaşık 10 kilometre kala yol kenarında bulunduğunu bildirdi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin yakıtı biten kamyoneti yol kenarında bırakarak kaçtıkları belirlendi. Jandarma ekipleri, olayın ardından bölgedeki PTS kayıtları ile güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Aracımın çalındığını jandarmadan öğrendim"

Yaşadığı olayı anlatan araç sahibi Fahri Birgül, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aracı evimizin önüne park etmiştik. Oğlum anahtarı üzerinde unutmuş. Gece saat 23.20 sıralarında aracın PTS kameralarına yakalandığını öğrendik. Saat 00.45 civarında Seydişehir Jandarması beni aradı ve aracın fotoğraflarını göndererek bana ait olup olmadığını sordu. Gidip aracımızı teslim aldık. Yakıtı bitince bırakıp gitmişler. En büyük korkum aracın herhangi bir suça karışmış olmasıydı. Neyse ki sadece araç bulunmuş. Jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da araçlarından inerken mutlaka anahtarlarını üzerlerinde bulundurup kontrol etsinler."

Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekiplerinin kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

(Ali Asım Erdem)

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