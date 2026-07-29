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KONYA Haberleri

Konya’da motosiklet ile ticari araç çarpıştı! 1 yaralı

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da motosiklet ile ticari araç çarpıştı! 1 yaralı
Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunak ilçe merkezinde motosiklet ile ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Bekir Turan)

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