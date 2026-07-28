Konya’da kontrolden çıkan traktör devrildi!

Konya Ovası'nda buğday hasadı tüm hızıyla sürerken, hasadın ardından balya yapım çalışmaları da devam ediyor. Balya çalışması yapan bir kişinin kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre kaza, tarım arazisinde meydana geldi. Balya çalışması sırasında kontrolden çıkan traktör devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Traktörün devrilmesi sonucu motorun çeki kısmı koptu ve balya makinesi traktörden ayrıldı.
HASAT DÖNEMİNDE DİKKAT UYARISI
Hasat ve balya çalışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde yetkililer, tarım araçlarını kullanan sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, arazi şartlarına uygun hızda seyredilmesi ve güvenlik önlemlerinin ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.
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