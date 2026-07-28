Konya’da bu güzergahlara dikkat! Duyuru yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28-29 Temmuz 2026 gecesi kent genelinde gerçekleştirilecek altyapı ve yol yapım çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda yol kapama ve yol daraltması uygulanacağını duyurdu. Çalışmaların büyük bölümü gece saatlerinde yapılacak olup sürücülerden alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.
ANKARA CADDESİ'NDE MENHOL ÇALIŞMASI
Ankara Caddesi üzerinde, Taş Bina ile Beşyol Kavşağı arasında Ankara istikametinde menhol çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle 28 Temmuz'u 29 Temmuz'a bağlayan gece saat 23.00 ile 07.00 arasında güzergahta yol daraltması uygulanacak.
ADANA ÇEVRE YOLU'NDA TRETUVAR DÜZENLEMESİ
Adana Çevre Yolu Caddesi'nde, Milenyum Otel istikametinden Marangozlar Üst Geçidi yönüne doğru tretuvar düzenleme çalışması yapılacak. Çalışmalar 28 Temmuz 23.00 ile 29 Temmuz 07.00 saatleri arasında devam edecek. Bu süreçte bölgede yol daraltması uygulanacak.
KARAMAN VE İSMAİL KETENCİ CADDESİ'NDE YOL KAPAMA
Karaman Caddesi üzerinde Furgan Dede Caddesi Kavşağı ile Çaybaşı Caddesi Kavşağı arasında yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle 28 Temmuz 23.00 ile 29 Temmuz 07.00 saatleri arasında yol kapatılacak.
Aynı saatler arasında İsmail Ketenci Caddesi'nde, Abdürreşit Caddesi Kavşağı'nda gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de yol kapama uygulanacak.
ULUYAYLA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NDA GECE ÇALIŞMASI
Uluyayla Köprülü Kavşağı üzerinde, Erkan Caddesi ile Uluyayla Caddesi arasında Uluyayla Caddesi istikametinde yol yapım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma 29 Temmuz 2026 tarihinde 00.30 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak ve bu süre boyunca ilgili kesim trafiğe kapalı olacak.
AKOM, çalışma yapılan tüm noktalarda sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını, hızlarını düşürmelerini ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmalarını tavsiye etti.
Kaynak: Haber Merkezi