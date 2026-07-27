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KONYA Haberleri

Konya’da apartmanda kavga! Bina yöneticisi ile sakini hastanelik oldu

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Konya’da apartmanda kavga! Bina yöneticisi ile sakini hastanelik oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanda bina yöneticisi ile bina sakini arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonucu bir kişi başından yaralanırken, kadın bina yöneticisi sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Seydişehir ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bina sakini M.S. ile apartman yöneticisi G.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma giderek büyüdü. Gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. başından yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kavga sırasında büyük panik yaşayan bina yöneticisi G.Y. ise sinir krizi geçirerek fenalaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ve fenalaşan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İKİ KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan M.S. ile G.Y.'nin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini belirlemek ve yaşanan kavgayla ilgili detayları ortaya çıkarmak amacıyla inceleme başlattı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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