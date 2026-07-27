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KONYA Haberleri

Konya’da bu tarihlere dikkat! Termometreler 32 dereceyi görecek

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Konya’da bu tarihlere dikkat! Termometreler 32 dereceyi görecek

Meteoroloji'nin 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminine göre Konya genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. İl genelinde hava çoğunlukla az bulutlu ve açık olurken, haftanın ortasında parçalı bulutlu gökyüzü bekleniyor. Yağış tahmininin bulunmadığı kentte sıcaklıklar birçok ilçede 30 derecenin üzerine çıkacak.

SICAKLIKLAR İLÇELERDE 30 DERECEYİ AŞACAK

Tahminlere göre Konya merkezde salı günü 31 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı, çarşamba günü 27 dereceye gerileyecek, perşembe ve cuma günleri 26 derece civarında seyrettikten sonra cumartesi günü yeniden 28 dereceye yükselecek.

İlçelerde ise en yüksek sıcaklık Ereğli'de 32 derece olarak öngörülüyor. Meram, Bozkır, Cihanbeyli, Yalıhüyük ve Tuzlukçu'da da termometrelerin 31 dereceyi göstermesi bekleniyor. Karatay, Selçuklu, Kulu, Seydişehir, Çumra, Akşehir, Beyşehir, Halkapınar ve birçok ilçede sıcaklıkların 29 ila 30 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR, GECELER SERİN GEÇECEK

Meteoroloji verilerine göre 5 günlük süreçte Konya genelinde yağış beklenmiyor. Hava salı günü ağırlıklı olarak az bulutlu, çarşamba günü açık, perşembe günü parçalı bulutlu, cuma günü yeniden az bulutlu ve cumartesi günü açık olacak.

Gece sıcaklıklarının ise ilçelere göre 8 ila 18 derece arasında değişmesi bekleniyor. Özellikle Derbent, Doğanhisar, Sarayönü, Seydişehir ve Hüyük gibi yüksek kesimlerde gece saatlerinde serin hava etkili olacak.

UZMANLARDAN ÖĞLE SAATLERİ İÇİN UYARI

Hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması öneriliyor. Uzmanlar; yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olmalarını, gün içerisinde bol sıvı tüketmelerini ve doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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