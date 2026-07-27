Beşiktaş’tan Salah için resmi açıklama: Masadan şimdilik kalktık

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transfer çalışmaları ve Mohamed Salah’a dair açıklama yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özen'in sözleri şu şekilde:

"SALAH GÜNDEMİ OLUŞTU"

"Bir süredir Mohamed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var."

"İMZADAN 20 DAKİKA SONRA BAŞLADIK"

"İlk iş olarak Vincenzo Italiano ile anlaştık. İmza töreninin düzenlenmesinden 20 dakika sonra transfer çalışmaları başladı. Başladıktan 20 dakika sonra da planımıza başladık. İlk bölümde ilk tescil tarihine kadar eksikleri gidermeye odaklandık. İki kalecimiz var şu anda. Nübel ve Doğan aramıza katıldı. Rıdvan'ın yanına da sol beke Outtara'yı aldık. Orta saha ve kanat takviyesi olarak da Trossard, İlhan Fakılı ve Salih Özcan'ı kadromuza kattık. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz."

"SALAH İLE GÖRÜŞTÜK"

"Salah gibi bir süper yıldızla temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir küresel bir hamle. Saygıdeğer bir oyuncu, uluslararası kimliği çok yüksek. Ürünleştirme potansiyelini de gördük. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Ne kadar forma satılır? Yurtdışında ne kadar tüketilir şeklinde bir fizibilite çalışması yapıldı. Toplamda 3 kez Salah ile görüştük. 2 defa ben görüştüm projeyi anlatmak ve göreceği ilgiyi anlatmak adına. 1 defa da hocamız Italiano taktik konular hakkında konuştu."

"TRANSFER RAFA KALKTI"

"Salah'ın belki bu kısımdan haberi olmadığını varsayabilirim. Finansal süreçten itibaren transfer süreci yavaşladı. Kulübün bir ilkesi ve politikası var. Bunun dışına çıkamaz. Bence sayın başkanımız duracağı yeri çok doğru şekilde tespit etti ve orada kaldı. Salah transferinde masadan şimdilik kalktık. Mohamed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı."

SALAH TRANSFERİ TAMAMEN BİTTİ Mİ?

Soru: "Salah işi kesin olarak bitti mi?"

Önder Özen: "Evet veya hayır deme şansım yok. Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar. Salah'a yaptığımız son teklif, Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda. Mohamed Salah'ın tarafı, başka bir takımla da görüştüklerini belirtti."

Kaynak: Haber Merkezi