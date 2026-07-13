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Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den tarihi başarı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’den tarihi başarı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48’inciliğe yükseldi.

Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, kariyer rekorunu geliştirerek 48'inci sıraya yerleşti.

Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.

Kaynak: AA

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