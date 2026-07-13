Konyalılar dikkat! Bu yollar kapatılıyor

Konya AKOM, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını ve toplu ulaşım hatlarında geçici güzergâh değişiklikleri uygulanacağını duyurdu.

BAZI CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAK

Yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30 ile 20.30 arasında Alaaddin Bulvarı, Mevlana Caddesi ve Aslanlı Kışla Caddesi ile bu güzergâhlara bağlantı sağlayan yollar araç trafiğine kapatılacak.

Trafik düzenlemesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle uygulanacağı belirtildi.

TOPLU ULAŞIM HATLARI ALTERNATİF GÜZERGÂHLARI KULLANACAK

Yolların trafiğe kapalı olduğu saatlerde Şehir Hastanesi, Yazır, Alakova, Bosna Hersek, Erenköy, Eski Garaj, Gödene ve Meram hareket merkezlerine bağlı bazı toplu ulaşım hatları belirlenen alternatif güzergâhlardan hizmet verecek.

Geçici güzergâh değişikliklerinin 18.30-20.30 saatleri arasında uygulanması bekleniyor.

YOLCULARA GÜNCEL GÜZERGÂH UYARISI

Konya AKOM, toplu ulaşımı kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seyahat öncesinde güncel güzergâh bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

Vatandaşlar, toplu ulaşımla ilgili detaylı ve güncel güzergâh bilgilerine ATUS üzerinden ulaşabilecek.