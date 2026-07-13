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KONYA Haberleri

Konya’da yangın eğitimi verildi! Teorik bilgiler aktarıldı

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Konya’da yangın eğitimi verildi! Teorik bilgiler aktarıldı
Selçuklu Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı çalışanlarının farkındalığını artırmak amacıyla uygulamalı yangın eğitimi düzenledi. Eğitim kapsamında personele, acil durum anlarında doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme teknikleri pratik olarak aktarıldı.

Selçuklu Belediyesi, personele yönelik düzenlediği kurum içi eğitim programlarına yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda personelin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilinç düzeyini artırmak, olası yangınlara  doğru ve etkin müdahalede bulunabilmelerini sağlamak amacıyla uygulamalı yangın eğitimi verildi. 

Öğrenilen bilgiler uygulandı

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli uzman eğitmen tarafından personele yangın güvenliği konusunda teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimde yangın türleri, yangınların çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve acil durumlarda dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim de alan personeller, kontrollü olarak oluşturulan yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu. 

Başkan Pekyatırmacı: "Hazırlıklı olmak hayat kurtarır"

Belediye personelinin donanım ve eğitimine de büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Olası afet ve acil durumlarda doğru müdahale edebilmek, can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda personelimize yönelik gerçekleştirdiğimiz uygulamalı yangın eğitimiyle personelimizin hem teorik bilgilerini güncelliyor hem de uygulamalı eğitimlerle müdahale becerilerini geliştiriyoruz. Hazırlıklı olmak, olası risklerin en aza indirilmesinde büyük bir etkendir. Eğitim programımıza katkı sunan eğitmenimize ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

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