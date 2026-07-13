Konya’nın sporcuları gurur yaşattı

Meram Belediyesporlu okçular, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Puta Bölge Şampiyonası’nda bireysel ve takım kategorilerinde elde ettikleri derecelerle Meram’a bir kez daha gurur yaşattı.

712 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Açık Hava Puta Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden Meram Belediyesporlu okçular, sergiledikleri başarılı performanslarla organizasyona damga vurdu. Sporcular, bireysel ve takım müsabakalarında kazandıkları madalyalarla kulüplerini başarıyla temsil etti.

KÜRSÜDE MERAM İMZASI

Bireysel müsabakalarda 8-9 yaş minik erkekler kategorisinde Alperen Tezcan, 10-11 yaş minik erkekler kategorisinde Bilal Saklan, genç kızlar kategorisinde Ecrin Sultan Kılıç ve genç erkekler kategorisinde Mehmet Ali Konukçu bölge ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Takım müsabakalarında ise Fatma Gizem Çelik, Elif Temel ve Fatma Zehra Sarıoğlan'dan oluşan yıldız kız takımı bölge üçüncüsü oldu.

Ecrin Sultan Kılıç, Hanne Bozdemir ve Asya Kaya'dan oluşan genç kız takımı ile Mehmet Ali Konukçu, Abdülkadir Yatırtmacı ve Eren Ak'tan oluşan genç erkek takımı bölge ikinciliği elde etti.

Büyük kadınlar kategorisinde mücadele eden Zeynep Gençoğlu, Ayşenur Taş ve Semanur Kaplan ise takımlarıyla bölge üçüncülüğünü kazandı.

BAŞKAN KAVUŞ'TAN BAŞARILI SPORCULARA TEBRİK

Meram Belediyespor, geleneksel Türk okçuluğunda elde ettiği bu sonuçlarla başarı grafiğini yükseltmeye devam etti.

Altyapıya ve sporcu gelişimine yönelik çalışmaların meyvelerini toplamaya devam eden kulüp, farklı yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle geleceğe yönelik hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da elde edilen başarıların Meram adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Başkan Kavuş, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Meram Belediyesporumuzun her branşta olduğu gibi geleneksel Türk okçuluğunda da elde ettiği başarılar bizlere hem gurur hem de mutluluk yaşatıyor. Şampiyonada derece elde eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu