GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,019 TL
EURO
53,653 TL
STERLİN
63,104 TL
GRAM
6.161 TL
ÇEYREK
10.161 TL
YARIM
20.229 TL
CUMHURİYET
40.353 TL
KONYA Haberleri

Konya’da acı olay! 80 kovan dolusu arı yandı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da acı olay! 80 kovan dolusu arı yandı
Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Tömek Mahallesi’nde çıkan yangın, bir arıcının yıllık emeğini dakikalar içinde yok etti. Yangında yaklaşık 80 arı kovanı tamamen yanarken, zararın 1 milyon 600 bin lira olduğu belirtildi.

Bal üretimi yapan İbrahim Ethem Şahin, kovanlarını kontrol etmek için sabah saatlerinde arazisine gitti. Kontroller sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuştuğunu fark eden Şahin, alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede yayılarak arı kovanlarına ulaştı.

80 KOVAN KÜLE DÖNDÜ

Alevlerin hızla çevreye sıçraması üzerine yangını tek başına söndürmeye çalışan Şahin, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Yangın kısa sürede arazide bulunan yaklaşık 80 arı kovanını tamamen küle çevirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, arıcının yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık maddi zarara uğradığı öğrenildi.

"BİR KIVILCIM BİR YILLIK EMEĞİ YOK EDEBİLİR"

Yaşanan olayın ardından Konya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç, yaz aylarında artan yangın riskine karşı arıcılara önemli uyarılarda bulundu.

Başkan Adem Genç, özellikle hasat dönemine girilen bu günlerde arılıkların bulunduğu alanlarda yangın riskinin en üst seviyeye çıktığını belirterek, üreticilerin çok daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Kovanların çevresindeki kuru otların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ifade eden Genç, yanıcı ve parlayıcı maddelerin arılık alanlarından uzak tutulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

(Adem Genç)

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BULUNDURUN

Arıcıların kovanlarını günde en az bir veya iki kez kontrol etmelerini tavsiye eden Genç, olası bir yangına karşı her arılıkta mutlaka çalışır durumda yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini dile getirdi. Su tankeri, su bidonları veya ilk müdahaleyi sağlayacak ekipmanların da hazır tutulmasının olası felaketlerin önüne geçebileceğini belirtti.

Yangınların yalnızca kovanları değil, yılların emeğini ve arı kolonilerini de yok ettiğine dikkat çeken Genç, "Bir kıvılcım, bir üreticinin bütün sezon boyunca verdiği emeği birkaç dakika içinde kül edebilir. Arılar sadece bal üretmiyor; tarımsal üretimin devamlılığı için de hayati önem taşıyor. Bu nedenle alınacak basit tedbirler hem üreticiyi hem de doğal yaşamı koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

HASAT ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Yetkililer de sıcak hava, düşük nem ve rüzgârın etkili olduğu yaz döneminde kırsal alanlarda ateş yakılmaması, anız ve kuru ot bulunan bölgelerde azami dikkat gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya çağırdı.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • RA
    Ramazan Acar
    2 saat önce

    Bununla ilgili bir standart ın getirilmesi gerekir. TSE göreve

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER