Konya’da acı olay! 80 kovan dolusu arı yandı

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Tömek Mahallesi’nde çıkan yangın, bir arıcının yıllık emeğini dakikalar içinde yok etti. Yangında yaklaşık 80 arı kovanı tamamen yanarken, zararın 1 milyon 600 bin lira olduğu belirtildi.

Bal üretimi yapan İbrahim Ethem Şahin, kovanlarını kontrol etmek için sabah saatlerinde arazisine gitti. Kontroller sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuştuğunu fark eden Şahin, alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede yayılarak arı kovanlarına ulaştı.

80 KOVAN KÜLE DÖNDÜ

Alevlerin hızla çevreye sıçraması üzerine yangını tek başına söndürmeye çalışan Şahin, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Yangın kısa sürede arazide bulunan yaklaşık 80 arı kovanını tamamen küle çevirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, arıcının yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık maddi zarara uğradığı öğrenildi.

"BİR KIVILCIM BİR YILLIK EMEĞİ YOK EDEBİLİR"

Yaşanan olayın ardından Konya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç, yaz aylarında artan yangın riskine karşı arıcılara önemli uyarılarda bulundu.

Başkan Adem Genç, özellikle hasat dönemine girilen bu günlerde arılıkların bulunduğu alanlarda yangın riskinin en üst seviyeye çıktığını belirterek, üreticilerin çok daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Kovanların çevresindeki kuru otların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ifade eden Genç, yanıcı ve parlayıcı maddelerin arılık alanlarından uzak tutulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

(Adem Genç)

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BULUNDURUN

Arıcıların kovanlarını günde en az bir veya iki kez kontrol etmelerini tavsiye eden Genç, olası bir yangına karşı her arılıkta mutlaka çalışır durumda yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini dile getirdi. Su tankeri, su bidonları veya ilk müdahaleyi sağlayacak ekipmanların da hazır tutulmasının olası felaketlerin önüne geçebileceğini belirtti.

Yangınların yalnızca kovanları değil, yılların emeğini ve arı kolonilerini de yok ettiğine dikkat çeken Genç, "Bir kıvılcım, bir üreticinin bütün sezon boyunca verdiği emeği birkaç dakika içinde kül edebilir. Arılar sadece bal üretmiyor; tarımsal üretimin devamlılığı için de hayati önem taşıyor. Bu nedenle alınacak basit tedbirler hem üreticiyi hem de doğal yaşamı koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

HASAT ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Yetkililer de sıcak hava, düşük nem ve rüzgârın etkili olduğu yaz döneminde kırsal alanlarda ateş yakılmaması, anız ve kuru ot bulunan bölgelerde azami dikkat gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya çağırdı.

(Cumali Özer)