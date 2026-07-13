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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı.

Elmadağ ilçesinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu alev alan araç söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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