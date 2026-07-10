Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşandığı eşinin evine giderek çocuğunu ve eski eşini pompalı tüfekle öldürdü, ardından intihar etti. Olay sırasında evde bulunan bir çocuk ise kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
Olay, Boğazköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya'nın evine geldi. Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya'ya (18) ateş ederek aynı silahla kendini vurdu.
Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede anne ve oğlu ile şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
İkinci çocuğu kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu
Öte yandan, olay sırasında evde bulunan A.G. ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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