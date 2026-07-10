KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı

Katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Erhürman'ın ilk tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanının sağlık durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklere geçildiği kaydedildi. Yetkililerin Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”