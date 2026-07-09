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Eski eşi tarafından öldürüldü! 4 yaşındaki çocuğu da yaşam savaşını kaybetti

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Eski eşi tarafından öldürüldü! 4 yaşındaki çocuğu da yaşam savaşını kaybetti
Kırklareli’de annesinden boşanan babasının silahlı saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Ö.N.K., tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çocuk parkında yaşanan silahlı saldırıda anne ve kızının yaşamını yitirmesiyle acı ikiye katlandı.

Olay, Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çisem Ç., 4 yaşındaki kızı Ö.N.K. ile parkta bulunduğu sırada bir süre önce boşandığı eski eşi Y.K. ile karşılaştı.

İddiaya göre Y.K., yanında bulunan tabancayla eski eşine ve kızına peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan anne ile kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ö.N.K. ise ileri tedavi amacıyla Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Ö.N.K. da doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Böylece çocuk parkında başlayan silahlı saldırı, anne ve kızının yaşamını yitirmesiyle çifte acıya dönüştü.

Anne Çisem Ç.'nin cenazesi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 4 yaşındaki Ö.N.K.'nın da köye getirileceği ve annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Y.K. ise daha sonra boş bir arazide ölü bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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