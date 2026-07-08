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Türkiye ile İngiltere savunma ortaklığı anlaşması imzaladı

Türkiye ile İngiltere savunma ortaklığı anlaşması imzaladı
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki güvenlik ve savunma ortaklığına ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, tarafların, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında, güçlü stratejik ortaklıklarında önemli bir dönüm noktası teşkil eden yeni bir 'Güvenlik ve Savunma Ortaklığı' imzalandığı belirtildi.

Söz konusu ortaklığın, Avrupa-Atlantik güvenlik ortamının değişen dinamikleri karşısında, Avrupa'nın önde gelen iki NATO Müttefiki olarak iş birliklerini daha da güçlendirme ve kurumsallaştırma yönündeki müşterek kararlılıklarını yansıttığı vurgulandı.

Açıklamaya göre ortaklık, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın; caydırıcılık ve savunma, askerî iş birliği, savunma sanayii ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele, dayanıklılık ve sivil hazırlık ile uzay dahil olmak üzere güvenlik ve savunma politikalarının siyasi-askerî boyutlarında, yeni mekanizmalar aracılığıyla istişarelerini derinleştirmek suretiyle iş birliklerini güçlendirmelerine imkân tanıyacak.

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın, Avrupa-Atlantik güvenliğine eşsiz ve ikame edilemez katkılar sağladığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye ve Birleşik Krallık, Müttefiklik dayanışması ile müşterek sorumluluk anlayışı temelinde ve daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşası için daha fazla sorumluluk üstlenmeye yönelik ortak taahhütlerini yeniden teyit ederek, savunma harcamalarını artırmakta ve İttifakın ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin teminine yönelik iş birliklerini güçlü transatlantik bağları muhafaza etmek suretiyle geliştirmektedirler. Bu Ortaklığın imzalanması, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın birbirlerinin savunmasına ve Kuzey Atlantik Antlaşmasına yönelik güçlü taahhütlerini yeniden teyit etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

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