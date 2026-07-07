Beştepe’de Erdoğan-Trump zirvesi: İki liderden F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe’de bir araya geldi. İki lider Türkiye’ye F-35 satışına yönelik soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.

Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi. Donald Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

İki lider daha sonra Beştepe'deki törene katıldı ve heyetler arası görüşmeye geçti.

ERDOĞAN: BİR ARADA OLMAK BİZLERE AYRI BİR GÜÇ KATMIŞTIR

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından sözü ABD Başkanı Trump aldı.

"Çok iyi dostuz harika bir lidersiniz saygı görüyorsunuz." diyen Trump, "Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var." şeklinde konuştu.

Donald Trump, "NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydim. Tabii bu zirve Türkiye'de olmasaydı katılmama durumumum olabilirdi. Çünkü katılmam gerektiğini düşündüm.” ifadelerini kullandı.

F-35 SORULARINA YANIT

Gazeteciler Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sordu. Trump bu soruya şu yanıtı verdi:

"- Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz."

Trump'ın ardından Erdoğan'a da F-35 satışına ilişkin gelişmeler soruldu.

F-35 konusunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını söyleyen Erdoğan, bu konuyu Amerikalı yetkililerle daha önce de görüştüklerini belirterek beş uçak için söz alındığını anımsattı.

Erdoğan, "Bu konuda da Trump her zaman sözünün arkasındadır." dedi.

KAAN UÇAKLARININ MOTORLARI

"Türkiye uçakları en iyi uçakları aldı. ABD'den bir uçak aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekirse bizim zaten motorların çalışır vaziyette olmasını sağlamamız gerekiyor, böyle düşünüyorum." diyen Trump, şöyle devam etti:

"- Bir uçak aldınız bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. Bazı ülkelerle çok önemli rol oynadılar. Çatışmaya da girebilirlerdi İsrail'le olan ilişkilerini biliyorsunuz. Belki de benim için çatışmaya girmediler. Sadece kendi adıma konuşabilirim bir ilişkimiz var ve savaşı da bitirmek için sıradışı çaba gösterdiler."

"PUTIN DE ZELENSKI DE ANLAŞMAK İSTİYOR"

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için ise "Her ikisi de anlaşmak istiyor." dedi.

"Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyor." diyen Trump, "Sekiz savaşı bitirdim, sanırım dokuzuncuyu da bitireceğiz. Şu an çok yakın görünmüyor ama bu işler en uzak göründüğünde biter." şeklinde konuştu.

CAATSA YAPTIRIMLARI

Trump bir soru üzerine ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarını da kaldıracaklarını ifade etti. ABD Başkanı, "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi