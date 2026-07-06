Konya’da 170 tanesi birden kayboldu! Bulana ödül verilecek

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Kuzucu Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Bahattin Çöl’e ait büyük bir küçükbaş hayvan sürüsü kayboldu.
Edinilen bilgiye göre 150 koyun ve 20 kuzu ortadan kaybolurken, hayvanların kaybolduğu ya da çalındığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Kayıp hayvanların kulak küpeleri bulunuyor
Kayıp hayvanların büyük bölümünde kulak küpelerinin bulunduğu ve çoğunluğunun enli yapıda olduğu belirtildi.
Ödül verilecek
Sürünün sahibi Bahattin Çöl, kayıp hayvanların bulunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Hayvanların yerini bilen, gören veya bulunmasına katkı sağlayacak bilgiye sahip kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini isteyen Çöl, yapılacak her ihbarın büyük önem taşıdığını belirtti.
Koyunların bulunmasında kolaylık sağlayan veya yerini bildiren kişilere ödül verileceği açıklandı.
Sürüye dair herhangi bir iz görenlerin vakit kaybetmeden 0537 889 09 97 numaralı telefondan mal sahibi Bahattin Çöl ile iletişime geçmeleri istendi.
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