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KONYA Haberleri

Beyşehir’de kırmızı mercimek hasadı başladı! Coğrafi işaret süreci devam ediyor

Cumali Özer
Muhabir
Beyşehir’de kırmızı mercimek hasadı başladı! Coğrafi işaret süreci devam ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kırmızı mercimek hasadı başladı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyşehir İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personelin Sadıkhacı Mahallesi'nde hasat yapan üreticileri ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Beyşehir genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda kırmızı mercimek ekimi yapıldığı belirtilirken, bunun yaklaşık 10 bin dekarının Sadıkhacı Mahallesi'nde bulunduğu ifade edildi. Mahallenin, ilçedeki mercimek üretiminin en önemli merkezlerinden biri olduğu vurgulandı.

BEYŞEHİR KIRMIZI MERCİMEĞİ İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Beyşehir Kırmızı Mercimeği" adına coğrafi işaret başvurusu yapıldığı, tescil sürecinin ise devam ettiği açıklandı. Coğrafi işaret tescilinin tamamlanmasıyla birlikte ürünün marka değerinin artırılması ve üreticilere ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılında yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sayesinde mercimekte yüksek verim beklendiğini ifade ederek, hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

(Cumali Özer)

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