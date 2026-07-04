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KONYA Haberleri

AK Parti Konya teşkilatı Bakan Çifçi’nin katılımıyla Yeşildağ’da kenetlendi

AK Parti Konya teşkilatı Bakan Çifçi’nin katılımıyla Yeşildağ’da kenetlendi
AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı, “Güçlü Teşkilat, Güçlü Türkiye” hedefiyle Beyşehir Yeşildağ’da gerçekleştirildi.

AK Parti Konya Teşkilatı, Beyşehir Yeşildağ'ın eşsiz doğal güzelliğinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda birlik, beraberlik ve dava şuuru etrafında bir araya geldi.

AK Parti Konya İl Başkanı Sayın Fatih Özgökçen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, AK Parti Konya Milletvekilleri Sayın Mustafa Hakan Özer, Sayın Latif Selvi, Sayın Meryem Göka ve Sayın Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Mustafa Uzbaş, ilçe başkanları, belediye başkanları, il kadın kolları ve il gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ile Konya teşkilatından toplam 1500'ün üzerinde kişi katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Konuşmalarda teşkilat çalışmalarının önemi, birlik ve beraberlik ruhu ile Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgulandı.

İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunularak, sahadaki çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Programın devamında İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'ye günün anısına hediye takdim edildi. Yeşildağ buluşması; yemek programı, doğa yürüyüşü, çeşitli sosyal etkinlikler ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

AK Parti Konya Teşkilatı, Beyşehir Yeşildağ'da gerçekleştirilen programla istişare kültürünü güçlendirirken, teşkilat içi kardeşlik, dayanışma ve birlik ruhunu bir kez daha pekiştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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