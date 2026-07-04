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KONYA Haberleri

Konya’da yıllarca görev yapan eski muhtar hayatını kaybetti

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da yıllarca görev yapan eski muhtar hayatını kaybetti

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde dört dönem muhtarlık görevini yürüten Mustafa Arabacı hayatını kaybetti.

Dört dönem muhtarlık yaptı

Ladik Mahallesi'nde yıllarca muhtarlık görevini üstlenen ve dört dönem boyunca mahalle sakinlerine hizmet eden Mustafa Arabacı'nın vefat haberi büyük üzüntüyle karşılandı.

Mahalle sakinleri tarafından sevilen ve uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan Arabacı'nın vefatı, mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Mustafa Arabacı'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

 

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