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KONYA Haberleri

Konya Jandarmasından Haziran Ayında Dev Denetim! 513 Aranan Şahıs Yakalandı

Bekir Turan
Muhabir
Konya Jandarmasından Haziran Ayında Dev Denetim! 513 Aranan Şahıs Yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı, Haziran ayında gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları kapsamında 1 milyon 248 bin 867 şahıs ile 3 milyon 775 bin 25 aracı sorguladı. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 513 kişi ile 185 araç yakalandı.

Milyonlarca sorgulama yapıldı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında suç ve suçlulukla mücadele kapsamında il genelinde kapsamlı denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda 1 milyon 248 bin 867 şahıs ile 3 milyon 775 bin 25 araç sorgulanarak güvenlik kontrollerinden geçirildi.

Aranan 513 kişi yakalandı

Denetimler sırasında haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şahıs da yakalandı.

Buna göre;

  • 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 259 kişi,
  • 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 31 kişi,
  • 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranan 8 kişi,
  • 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 2 kişi

olmak üzere hapis cezasıyla aranan 300 kişi yakalandı.

Ayrıca ifadeye yönelik aranan 213 kişi de yakalanırken, toplam yakalanan şahıs sayısı 513 oldu.

185 araç da ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalar kapsamında çeşitli nedenlerle aranan 185 araç da tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

(Bekir Turan)

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