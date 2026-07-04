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KONYA Haberleri

Konya’da Siber Güvenlik Seferberliği! 2 Binden Fazla Kişiye Eğitim Verildi

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da Siber Güvenlik Seferberliği! 2 Binden Fazla Kişiye Eğitim Verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Haziran ayında Ahırlı, Çumra, Hüyük ve Ereğli ilçelerinde düzenlediği eğitimlerle 2 bin 120 öğretmen, öğrenci ve vatandaşa ulaştı. Siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimlerde birçok önemli konu ele alındı.

Dört ilçede 15 ayrı eğitim faaliyeti gerçekleştirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Ahırlı, Çumra, Hüyük ve Ereğli ilçelerindeki okul ve kahvehanelerde toplam 15 ayrı bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimlere 2 bin 120 öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Siber tehditlere karşı bilinçlendirme yapıldı

Eğitimlerde katılımcılara;

  • Dijital bağımlılık,
  • Oltalama (Phishing) saldırıları,
  • Yasadışı bahis,
  • Parola güvenliği,
  • Mobil oyunlarda karşılaşılabilecek riskler,
  • Ebeveynler için güvenli internet kullanımı,
  • Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • Güvenli internet kullanımı,
  • Banka ve ödeme sistemlerinde dolandırıcılık yöntemleri,
  • Dijital okuryazarlık

konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

(Cumali Özer)

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