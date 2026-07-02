Konya’da ölümlü kaza! Profesör Doktor Mustafa Can hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası, akademi dünyasını yasa boğdu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

MOTOSİKLETİ KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Prof. Dr. Mustafa Can, bir arkadaşıyla birlikte motosiklet turuna çıktığı gezi sırasında Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kaza yaptı. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden Can'ın kullandığı motosiklet, yol kenarındaki kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Can ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Prof. Dr. Mustafa Can, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASI YETERSİZ KALDI

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Prof. Dr. Mustafa Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, başta ailesi olmak üzere görev yaptığı üniversitede ve akademik çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Can'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

AKADEMİK CAMİAYI YASA BOĞDU

Motosikletli arkadaşının gözü önünde yaşanan feci kaza, sevenlerini derinden etkiledi. Öğrencileri, meslektaşları ve akademik çevre tarafından sevilen isimlerden biri olan Prof. Dr. Mustafa Can'ın vefatı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde de büyük üzüntüyle karşılandı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Meltem Aslan)