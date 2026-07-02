Kadınhanı’nda hayvan sağlığı için saha mesaisi sürüyor

Kadınhanı’nda ithal hayvanlara yönelik karantina ve sağlık kontrolleri aralıksız sürerken, üreticilere koruyucu hekimlik ve biyogüvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hayvan sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından ithal hayvanlara yönelik karantina ve tespit işlemleri titizlikle yürütülüyor.
Saha çalışmaları kapsamında hayvancılık işletmelerini ziyaret eden ekipler, üreticilerle bir araya gelerek koruyucu hekimlik uygulamaları, biyogüvenlik tedbirleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalarla hayvan sağlığının korunmasının, güvenilir hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ve üreticilerin bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla saha faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
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