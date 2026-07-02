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KONYA Haberleri

Konya’da akran şiddeti kamerada! Çocukların kavgasını büyükler ayıramadı

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’da akran şiddeti kamerada! Çocukların kavgasını büyükler ayıramadı

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir parkta kavga çıktı. Bankta oturan çocuklar yanlarından geçen akranları ile kavga tutuştu. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ! 

Olay Konya'nın Karatay ilçesi Araplar Mahallesindeki bir parkta yaşandı. İddialara göre bankta oturan çocuklar ile parktan geçen başka bir grup çocuk arasında tartışma çıktı. "Yan bakma'' meselesi nedeniyle başladığı iddia edilen gerilim artınca tartışma kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU!

Çocuklar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Çocukların kavgasını büyükler ayıramadı. Yaşanan arbedeyi fark eden bir kadın çocukların arasına girmeye çalışsa da tarafları durduramadı.  

İŞTE O ANLAR 

BIÇAK İDDİASI!

Kavgaya karışan çocuklardan birinin bıçak taşıdığı, zaman zaman cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocukları ve kavgayı ayırmaya çalışan kadını korkutmaya çalıştığı iddia edildi. 

KARAKOLLUK OLDULAR!

İddialara göre kavga parkta yaşanıp bitmedi. Taraflar karakolluk oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan çocuklardan biri darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

(Cumali Özer)

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